Prozess geht dem Ende zu Prozess um Angriff mit einer Axt – Angeklagter schilderte seine Sicht der Dinge

Der Angeklagte mit seinem Verteidiger Jörg Sodan – am Montag sagte er selbst aus. Foto: uh

Was ist an jenem 19. Juni 2019 in Kelheim wirklich passiert? Warum kam es zum Angriff mit einer Axt? Welche Vorgeschichte steckt dahinter? Am Montag, 2. März, sagte der Angeklagte aus – vier Prozesstage hatte er weitgehend geschwiegen, nun schilderte er seine Sicht der Dinge.