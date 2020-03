Vorfall in Regensburg Ertappter Schwarzfahrer zieht die Notbremse

Ein ertappter Schwarzfahrer hat am Dienstagvormittag, 3. März, unberechtigt die Notbremse betätigt und zudem einen Temperaturfühler in einem Zug der DB AG beschädigt. Den 50-Jährigen erwarten jetzt mehrere Strafanzeigen.

Regensburg. Bei der Kontrolle durch einen Zugbegleiter der DB AG konnte ein 50-jähriger Deutscher auf der Strecke Schwandorf -Regensburg keinen gültigen Fahrschein vorweisen. Da sich der Mann gegenüber dem Bahnmitarbeiter auch nicht auswies, informierte dieser telefonisch die Bundespolizei am Hauptbahnhof in Regensburg. Als sich der Zug auf Höhe der Donaubrücke befand, zog der 50-Jährige ohne erkennbaren Grund die Notbremse und brachte den Zug zum Stehen. Nachdem der Zugbegleiter die Fahrbereitschaft wieder hergestellt hatte, beschädigte der Schwarzfahrer noch einen Innentemperaturfühler indem er ihn aus der Verankerung riss.

Am Hauptbahnhof in Regensburg nahmen Bundespolizisten den Randalierer in Empfang und zur Feststellung der Personalien mit zur Dienststelle. Den in Köln wohnhaften Mann erwarten jetzt gleich mehrere Strafanzeigen wegen Erschleichens von Leistungen, Missbrauch von Notrufeinrichtungen und Sachbeschädigung.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,0 Promille.