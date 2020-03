Weiterfahrt unterbunden 42-Jährige fährt Kleinkraftrad mit ungültigem Kennzeichen

Foto: 123rf.com

Am Montag, 2. März, unterzogen die Fahnder der GPG Furth im Wald in der Chamer Georg-Strohmeier-Straße eine 42-jährige Deutsche mit ihrem Kleinkraftrad einer Kontrolle. Dabei stellten sie fest, dass an dem Roller ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht ist.