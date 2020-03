Saftiges Bußgeld 23-Jährige raucht Joint und fährt dann auf der Autobahn

Am Sonntagnachmittag, 1. März, kontrollierten Schleierfahnder der Grenzpolizeigruppe (GPG) der Polizeiinspektion Furth im Wald am ehemaligen Grenzübergang Furth im Wald-Schafberg eine 23-jährige deutsche Staatsangehörige, die zuvor mit ihrem Audi A3 ins Bundesgebiet eingereist war.

Furth im Wald. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf zurückliegenden Drogenkonsum. Sie gab an, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Die Schleierfahnder ordneten eine Blutentnahme an und zeigten die Frau an. Sie erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot und eine saftige Geldbuße.