Gut aufgepasst Zeugin hilft bei der Klärung einer Unfallflucht

Eine aufmerksame Zeugin trug maßgeblich dazu bei, dass eine Verkehrsunfallflucht von Mittwochmorgen, 4. März, schnell geklärt werden konnte.

Zeitlarn. Die Frau beobachtete im Ortsteil Laub den Anstoß eines dunklen Pkw an einen geparkten VW Touran, wodurch an dem VW ein Schaden in Höhe von 2.500 Euro entstand. Als die in dieser Sache ermittelnden Beamten der Polizeiinspektion Regenstauf mit der Frau zusammentrafen, war der Fall schnell geklärt. Die Beobachtungen der Zeugin waren so detailliert, dass sich bereits am Abend die Unfallverursacherin bei der Polizeiinspektion einfand und ihre Unfallbeteiligung einräumte. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Für die Halterin des geschädigten Fahrzeuges bedeutet diese Entwicklung, dass der entstandene Schaden nicht auf eigene Kosten repariert werden muss.