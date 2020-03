Polizei bittet um Hinweise Unbekannte brechen Opferstöcke in Neutraublinger Kirche auf

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 4. März, zwischen 7 und 8 Uhr, wurde versucht, die Opferstöcke in der Kirche am St.-Michaels-Platz in Neutraubling aufzubrechen.