Führerschein sichergestellt Autofahrerin mit knapp unter drei Promille fährt Schlangenlinien

Bei knapp unter drei Promille lag der Wert des freiwilligen Atemalkoholtest einer Autofahrerin, die am Mittwoch, 4. März, gegen 9 Uhr, in Laaber durch eine Fahrt in Schlangenlinien aufgefallen war.