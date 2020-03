Hinweise erbeten Unbekannter fährt gegen BMW und hinterlässt 1.000 Euro Schaden

Am Mittwoch, 4. März, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr, wurde ein in Roding, Am Hohen Kreuz 34, geparkter blauer BMW von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren und beschädigt.