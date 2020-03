Polizei bittet um Hinweise Dieb zapft 400 Liter Diesel von Lkw ab

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 4. auf 5. März, in der Zeit von 2 bis 6 Uhr, wurde von einem tschechischen Lkw, der auf dem Parkplatz an der Bundesstraße B16 bei Nassen abgestellt war, 400 Liter Diesel entwendet.