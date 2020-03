Unfall in Keilberg Frontal gegen einen Baum geprallt – 26-Jähriger schwer verletzt

Am Mittwochmorgen, 4. März, kam ein 26-jähriger Regensburger mit seinem Pkw im Stadtteil Keilberg von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Regensburg. Dabei wurde er schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 5.000 Euro. Auch der Baum wurde durch den Anstoß beschädigt. Die Polizeiinspektion Regensburg-Nord ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.