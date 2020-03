Bei Bernhardswald Beim Überholen krachte es auf der B16

Bei einem Überholvorgang auf der Bundesstraße B16 kollidierte eine 45-jährige Frau mit ihrem Nissan am Dienstagmorgen, 3. März, sowohl mit dem überholten Sattel-Lkw als auch mit einem entgegen kommenden Lkw.

Bernhardswald. Die Frau erlitt dabei nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Am Nissan entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. An den beiden Lkw entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Während der Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizeiinspektion Regenstauf sowie zur Räumung der Unfallstelle wurde die Bundesstraße durch die Feuerwehr Bernhardwald zeitweise komplett gesperrt.