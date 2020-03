Bei Duggendorf 40-Jährige bei Auffahrunfall schwer verletzt

Ein 48-jähriger VW-Fahrer bemerkte am Dienstagabend, 3. März, gegen 17.30 Uhr, bei seiner Fahrt von Duggendorf in Richtung Kallmünz offensichtlich zu spät, dass ein 54-jähriger Ford-Fahrer von der Staatsstraße nach links nach Gessendorf abbiegen wollte und fuhr auf diesen auf.

Duggendorf. Durch den Unfall wurde die 40-jährige Beifahrerin im Ford schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Auch die beiden Fahrzeuglenker mussten aufgrund von Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Die Polizeiinspektion Regenstauf hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.