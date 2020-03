23.500 Euro Schaden Mehrere Verletzte bei zwei Unfällen nahe Willmering

Mehrere leicht verletzte Fahrzeugführer sind die Bilanz eines Zusammenstoßes zwischen drei Pkw am Montagabend, 2. März.

Willmering/Landkreis Cham. Ein 55-jähriger Audi-Fahrer hatte bei Willmering beim Abbiegen einen anderen Audi übersehen. Beim Zusammenstoß wurde durch die schleudernden Fahrzeuge ein Mazda getroffen. Alle drei Fahrer und eine Beifahrerin wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehren Cham und Willmering waren im Einsatz. Der Schaden an den abgeschleppten Autos beträgt 13.500 Euro.

Ebenfalls drei Autos waren am Montag Vormittag an einem Unfall in der Rachelstraße beteiligt. Eine 21-jährige Frau aus Waffenbrunn fuhr auf an einer Ampel haltende Fahrzeuge auf. Sie selbst und eine Passatfahrerin wurden dabei leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden beträgt 8.000 Euro.