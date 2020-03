Ermittlungen Die Polizei sucht Zeugen für zwei Einbrüche in Pielenhofen

Möglicherweise der gleiche Täter drang in die Vereinsheime des TSV und des Schützenvereins in Pielenhofen ein.

Pielenhofen. Der unbekannte Täter hebelte die Tür zum angebauten Wintergarten und zwei Fenster des TSV-Vereinsheimes auf und gelangte so in den Aufenthaltsraum, wo ihm zwei Geldkassetten mit ca. 300 Euro Bargeld in die Hände fielen. Auch beim Einbruch in das Schützenheim wurde ein Fenster aufgehebelt. Der Täter brach einen Aktenschrank auf und durchsuchte mehrere Behältnisse im Aufenthaltsraum und Küchenbereich, wurde aber nicht fündig, so dass er das Tatobjekt ohne Beute verließ. Der Aufbruchschaden für beide Fälle beläuft sich auf circsa 300 Euro.

Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der PI Nittendorf unter der Telefonnummer 09404/ 9514-0 in Verbindung zu setzen.