Vorfahrt missachtet Zwei Pkw kollidieren – verletzt wird niemand

Foto: 123rf.com

Am Montag, 2. März, um 8.10 Uhr, befuhr eine 64-jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem Skoda die Schlossstraße in Neumarkt in der Oberpfalz und wollte nach links in die Freystädter Straße abbiegen.