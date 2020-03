Ins Bezirksklinikum gebracht Berauschter 21-Jähriger greift Polizisten an

Foto: 123rf.com

Am Montag, 2. März, gegen 14 Uhr, waren zwei Beamte der Polizeiinspektion Furth im Wald damit beauftragt, in der Tradtstraße in Furth im Wald eine Sachbeschädigung an einem Pkw aufzunehmen. Bei der Aufnahme kam ein völlig unbeteiligter 21-jähriger Further hinzu, griff die Polizisten verbal an und beleidigte sie mehrfach.