Elf neue Kameras Videoüberwachung rund um Regensburger Bahnhof modernisiert

Die Videoüberwachung im Bahnhofsumfeld in Regensburg (vor dem Hauptbahnhof, in der Bahnhofs-, Albert- und Maximilianstraße sowie am Ernst-Reuther-Platz) wurde im Herbst letzten Jahres modernisiert und ausgebaut.

Regensburg. In einer Pressekonferenz am Freitag, 28. Februar, stellten Polizeipräsident Norbert Zink und Gerhard Roider, leitender Polizeidirektor und Leiter der PI Regensburg Süd, die elf neuen Kameras vor und informierten über die Rechtsgrundlage, Statistik und Ziele der Videoüberwachung. Zink betonte, dass es sich dabei um „keine geheime, verborgene Maßnahme“ handele und die Polizei nicht beabsichtige, ihre Präsenz im Bahnhofsumfeld zu reduzieren oder eine flächendeckende Videoüberwachung einzuführen. Die Videoüberwachung sei ein Bestandteil eines Gesamtkonzeptes, eine „wertvolle Ergänzung und Unterstützung“, und diene der Verringerung von Straftaten, der beweiskräftigen Dokumentation und der Steigerung des Sicherheitsgefühls.

Im letzten Jahr habe es im Bahnhofsumfeld in Regensburg 646 Straftaten gegeben, wovon circa ein Drittel zur Nachtzeit geschah, aber im Ganzen über den Tag verteilt Straftaten auftraten. Deshalb sind auch die Kameras den ganzen Tag über in Betrieb. Bei den Straftaten handelt es sich hauptsächlich um Rauschgift- und Rohheitsdelikte, wie Körperverletzungen, Diebstähle, Raubüberfälle und Sexualdelikte. Fast drei Körperverletzungen pro Woche habe es 2019 im Bahnhofsumfeld gegeben.

Der Beamte, der vor der Videoanlage sitzt, hat die Aufzeichnungen im Blick, tut dies aber eher nebenbei, neben anderen Aufgaben. Erkennt er etwas Verdächtiges, meldet er dies per Funk an die Einsatzkräfte und kann aktuelle Infos oder Personenbeschreibungen direkt an diese weitergeben. Ein virtuelles Paneel steuert die Anlage und kann die Kameras beispielsweise schwenken oder die Aufnahme heranzoomen. Auch ein Zurückspulen ist möglich. Im Rahmen des Pressetermins wurde ein Rollenspiel vorbereitet, um den Einsatz der Kameras und das Vorgehen der Beamten zu veranschaulichen.

Die Rechtsgrundlage wurde bei der Pressekonferenz ausführlich geschildert und erklärt: Die Polizei darf offene Aufzeichnungen fertigen und diese auch verwenden, wenn sie zur Aufklärung von Straftaten dienen. Die Aufnahmen dürfen bis zu zwei Monate gespeichert werden, tatsächlich werden sie aber bereits nach zwei Wochen automatisch und endgültig gelöscht. Die Daten werden verschlüsselt und ausschließlich in einer polizeieigenen Infrastruktur und von besonders geschulten Beamten bearbeitet. Privatzonen werden geschwärzt dargestellt und nicht aufgezeichnet. Bei Versammlungen werden die Kameras, die umfangreich beschildert sind, abgeschaltet. Eine Gesichtserkennung – einer der Hauptkritikpunkte – sei in Regensburg rein fachlich nie beabsichtigt oder erforderlich gewesen, rechtlich nicht zulässig und rein technisch überhaupt nicht möglich, versicherte Zink. Ob eine Videoüberwachung an anderen Orten in Regensburg gerechtfertigt sei und umgesetzt werden könne, müsse eine mehrjährige Lageentwicklung zeigen.