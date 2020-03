Unfall bei Seubersdorf Zu schnell in den Kreisel – 70-Jährige überschlägt sich mit ihrem Auto

Am Dienstag, 3. März, um 16.30 Uhr, fuhr eine 70-jährige BMW-Fahrerin von Seubersdorf in Richtung Holnstein. Auf Höhe Freihausen fuhr sie mit nicht angepasster Geschwindigkeit in den Kreisverkehr ein, überfuhr zum Teil die Verkehrsinsel und die Mittenbepflanzung, geriet im Anschluss an die Fahrbahnböschung und überschlug sich einmal vollständig.