Zeugen gesucht Grauer VW-Kombi touchiert auf Parkplatz anderes Fahrzeug und flüchtet

Foto: 123rf.com

Am Montag, 2. März, gegen 19.15 Uhr, befuhr eine 28-Jährige mit ihrem Pkw in Waldmünchen die Hammerstraße von Cham aus kommend und ordnete sich auf die Linksabbiegerspur Höhe Nettoparkplatz ein, um in diesen einzubiegen.