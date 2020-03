Straße gesperrt Schwerer Unfall bei Duggendorf

Auf der Staatsstraße 2165 zwischen Heitzenhofener und Kallmünz kam es am Dienstagabend, 3. März, gegen 17.45 Uhr auf Höhe Gessendorf zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Dabei wurden drei Personen verletzt.

Duggendorf. Die Feuerwehren aus Heitzenhofen, Duggendorf und Wolfsegg wurden an die Einsatzstelle alarmiert. In enger Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst wurde vor Ort entschieden, bei der Beifahrerin eine patientenschonende Rettung vorzunehmen. Hierbei wurden mit schwerem Gerät das Dach sowie die B-Säule und beide Türen auf der Beifahrerseite entfernt. Ebenfalls wurde ein Rettungshubschrauber an die Einsatzstelle alarmiert. Aktuell (Stand 19.15 Uhr) ist die Staatsstraße noch immer komplett gesperrt. Die Feuerwehren übernehmen vor Ort die Verkehrsregelnden Maßnahmen.