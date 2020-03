Unfall bei Holzheim am Forst Überholverbot ignoriert – zwei Leichtverletzte, 8.000 Euro Schaden

Am Montag, 2 Februar, gegen 11 Uhr, befuhr eine 55-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem BMW die Kreisstraße R15 von Kallmünz kommend Richtung Regensburg und befand sich als zweites Fahrzeug einer Kolonne hinter einem Lkw. Auf Höhe Irnhülll wollte sie nach links in die Kreisstraße R22 Richtung Trischlberg abbiegen, als es zum Unfall kam.

Holzheim am Forst. Eine in der Kolonne weiter hinten fahrende 76-jährige Verkehrsteilnehmerin mit einem Mitsubishi überholte zur gleichen Zeit trotz Überholverbots die vor ihr fahrenden Fahrzeuge und stieß mit der abbiegenden BMW-Fahrerin zusammen. Die beiden unfallbeteiligten Frauen wurden bei der Kollision leicht verletzt. Sie begaben sich hinterher selbst in medizinische Behandlung. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ungefähr 8.000 Euro. Die polizeiliche Unfallaufnahme wurde vor Ort von der Feuerwehr Bubach am Forst unterstützt.