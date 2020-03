Justiz Fall Maria Baumer – Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Mordes

Die Staatsanwaltschaft Regensburg hat das Ermittlungsverfahren im Todesfall Maria Baumer abgeschlossen und Anklage wegen Mordes gegen den damaligen Verlobten des Tatopfers erhoben.

Regensburg. Der seit Anfang Dezember 2019 in Untersuchungshaft befindliche Angeschuldigte bestreitet bislang den Tatvorwurf. Die zuständige Schwurgerichtskammer des Landgerichts Regensburg hat nun zu prüfen, ob es die Anklage zulässt und die Durchführung der öffentlichen Hauptverhandlung anordnet. Trotz der erhobenen Anklage gilt für den Angeschuldigten weiterhin die Unschuldsvermutung, so die Staatsanwaltschaft in ihrer Mitteilung.

