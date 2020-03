Circa 20.000 Euro Schaden 18-Jährige kollidiert mit Honda – beide Fahrer und 13-jährige Beifahrerin leicht verletzt

Eine 18-jährige Frau fuhr am Montag, 2. März, um 19 Uhr, mit ihrem Seat auf der Kreisstraße NM3 aus Richtung Winterzhofen in Berching kommend und wollte im Kreuzungsbereich auf die Bundesstraße B299 abbiegen. Hierbei übersah sie das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und kollidierte mit dem Honda eines 51-jährigen Mannes, der die B299 in Fahrrichtung Neumarkt befuhr.