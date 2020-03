Unfall Achtjähriges Mädchen von Pkw erfasst und leicht verletzt

Am Montag, 2. März, um 15.53 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Lenker eines Pkws der Marke Nissan die Hans-Dehn-Straße in Neumarkt in der Oberpfalz stadteinwärts. Hierbei übersah er ein achtjähriges Mädchen, das die Straße auf Höhe eines Einrichtungshauses überquerte.