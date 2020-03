In den letzten Wochen drangen Unbekannte in ein im Umbau befindliches Büro ein und stahlen aus einem Tresor mehrere hundert Euro Bargeld. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg sucht Zeugen.

Regensburg. Zwischen Ende Januar und Anfang März drangen ein oder mehrere Unbekannte in ein Büro in der Regensburger Auerbacher Straße ein. Dort finden derzeit Umbaumaßnahmen statt. In den Geschäftsräumen überwanden sie einen Tresor und entwendeten darauf mehrere hundert Euro Bargeld.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Telefonnummer 0941/ 506-2888 sachdienliche Hinweise entgegen.