Um hinweise wird gebeten Die Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht auf einem Metzgereiparkplatz in Regenstauf

Foto: Germano Poli/123rf.com

Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich am Samstagvormittag, 1. März, gegen 9.45 Uhr ein Verkehrsteilnehmer, nachdem er auf dem Kundenparkplatz einer Metzgerei in der Goethestraße in Regenstauf einen geparkten Audi touchiert und beschädigt hatte.