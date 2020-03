Grenzpolizei Zwei Fahrten ohne Versicherung und eine davon unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch und Donnerstag, 26. und 27. Februar, stellten die Fahnder der Grenzpolizei in Furth im Wald zwei Fahrten ohne Versicherung fest.

Furth im Wald. Am Mittwochabend, 26. Februar, kontrollierten Schleierfahnder der Grenzpolizeigruppe (GPG) Furth im Wald am ehemaligen Grenzübergang Furth im Wald-Schafberg einen 30-jährigen Slowaken, der mit einem Peugeot unterwegs war. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass das Fahrzeug nicht versichert und zugelassen ist. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und zeigten den Mann an.

An gleicher Örtlichkeit stellten die Fahnder am Donnerstagmittag, 27. Februar, bei der Kontrolle eines 31-jährigen tschechischen Ford-Fahrers fest, dass dieser unter dem Einfluss von THC stand. Sie ordneten eine Blutentnahme an. Im weiteren Verlauf der Sachbearbeitung kam dann noch heraus, dass der Pkw nicht versichert ist. So erwartet den Tschechen nun neben einer Anzeige wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss auch eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Pflichtversicherung.