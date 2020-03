9.500 Euro Schaden 23-Jährige nach Auffahrunfall leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Ein 61-jähriger polnischer Staatsangehöriger fuhr am Samstag, 29. Februar, gegen Mittag in der Straubinger Straße in Traitsching mit seinem Pkw der Marke Kia auf einen wartenden Pkw auf, der von einer 23-jährigen rumänischen Staatsangehörigen gelenkt wurde.