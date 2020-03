Hinweise erbeten Unbekannter beschädigt beim Wenden geparkten Pkw

Foto: 123rf.com

Vermutlich am Donnerstag, 27. Februar, in den frühen Morgenstunden wurde der Pkw eines 68-jährigen Furthers von einem Unbekannten angefahren. Der Senior hatte seinen grauen Ford B-Max in der Tradtstraße in Furth im Wald geparkt.