Polizei bittet um Hinweise Versuchter Einbruch in Wohnung in Zeitlarn

In der Zeit von Dienstag, 25. Februar, bis Samstag, 29. Februar, versuchte in Zeitlarn ein bislang unbekannter Täter, über eine Terrassentür in das Wohnobjekt zu gelangen, scheiterte jedoch an der Sicherheitsverglasung.