5.000 Euro Sachschaden Unbekannter bricht in Schützenheim ein

Im Zeitraum von Dienstag, 25. Februar, bis Samstag, 29. Februar, brach ein bislang unbekannter Täter in Lappersdorf in ein Schützenheim ein und verursachte dabei lediglich Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.