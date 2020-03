Unfall bei Pfatter Auf glatter Straße die Böschung hinunter gerutscht

Am Samstag, 29. Februar, um 5.50 Uhr, unterschätze eine 31-jährige Fiat-Lenkerin die winterlichen Straßenverhältnisse.

Pfatter. Aufgrund Glätte kam sie auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Pfatter und Riekofen von der Straße ab, rutschte eine Böschung hinunter und kam in einer Einfriedung zum Stillstand. Die Dame blieb hierbei unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3.000 Euro. An der Einfriedung entstand ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro.