Hinweise erbeten Unbekannter fährt Straßenlaterne an

Im Zeitraum von Mittwoch, 26. Februar, bis Samstag, 29. Februar, wurde in der Landshuter Straße in Alteglofsheim an der Einmündung zur Bundesstraße B15 eine Straßenlaterne angefahren und beschädigt.