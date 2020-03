Zeugen gesucht Unbekannter beschädigt Pkw auf Parkplatz und haut ab

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 29. Februar, wurde zwischen 14 Uhr und 14.10 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Pommernstraße in Neutraubling der blaue BMW einer 34-jährigen Frau aus dem Landkreis Regensburg durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.