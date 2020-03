2.100 Euro Schaden Frontscheibe reißt nach Spiegelklatscher

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 27. Februar, um 17.30 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger mit seinem VW die Staatsstraße 2238 bei Berngau, von Neumarkt in der Oberpfalz kommend in Richtung Freystadt. Ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer und eine nachfolgende 26-jährige Fiat-Fahrerin fuhren in entgegengesetzter Richtung.