Anzeigen erstattet Ladendieb gleich zwei mal aktiv

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 27. Februar, um 9.45 Uhr, wurde ein 47-Jähriger in einem Supermarkt in der Dreichlingerstraße in Neumarkt in der Oberpfalz beobachtet, wie er die elektronische Sicherung von einem Kopfhörer entfernte und inklusive Verpackung in ein Regal warf. Er passierte danach den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Anzeige wurde erstattet.