15.000 Euro Schaden Lkw drängt Pkw in die Böschung – Pkw-Fahrerin vorsorglich im Krankenhaus

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 28. Februar, um 11.25 Uhr, fuhr ein 62-Jähriger mit seinem 40-Tonner von Engelsberg in Richtung Brennberg. Auf dieser engen Ortsverbindungsstraße kam der Lastwagen in einer Linkskurve zu weit auf die Gegenspur.