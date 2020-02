Auf der Autobahn 32-Jährige fährt in Baustellenabsicherung und wird leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Leichte Verletzungen erlitt eine 32-Jährige bei einem Unfall am Freitag, 28. Februar, um 20 Uhr. Die Frau befuhr mit ihrem Pkw die Autobahn A3 in Richtung Nürnberg. Kurz vor der Anschlussstelle Neutraubling kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts und fuhr in eine Baustellenabsicherung.