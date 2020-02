Keine Verletzten Dacia-Fahrer gewährt Vorrang nicht – Streifvorgang zweier Fahrzeuge

Am Donnerstagmorgen, 27. Februar, befuhr ein 67-jähriger Further die Staatsstraße 2154 von Furth im Wald nach Eschlkam. An der Abzweigung bog er nach links in Richtung Blätterberg ab.