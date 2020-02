Zeugen gesucht Dieb baut Spiegelgläser der Außenspiegel eines Pkws aus

Foto: 123rf.com

Ein nicht alltäglicher Diebstahl ereignete sich in Neutraubling in der Zeit von Mittwoch, 26. Februar, 14 Uhr, bis Donnerstag, 27. Februar, 13.30 Uhr. Ein Obertraublinger hatte seinen schwarzen Audi am Mittwoch in der Lessingstraße abgestellt und musste nach seiner Rückkehr tags darauf feststellen, dass ihm ein Unbekannter die Spiegelgläser aus den Gehäusen der Außenspiegel ausgebaut und entwendet hatte.