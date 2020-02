Polizei bittet um Hinweise Erneute Schmierereien in Roding – vermutlich gleicher Täter wie in den letzten Wochen

Foto: 123rf.com

Von Mittwoch auf Donnerstag, 26. auf 27. Februar, kam es in Roding zu erneuten Schmierereien. An einer Mauer am Regen, nähe der Landgerichtsstraße, wurden die Graffitis angebracht.