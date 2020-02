2. Bundesliga SSV Jahn Regensburg gegen SG Dynamo Dresden – laut Polizei ein Spiel „mit hohem Risiko“

Am Freitag, 28. Februar, findet um 18.30 Uhr, das Fußballspiel in der 2. Bundesliga zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem SG Dynamo Dresden in der Arena Regensburg statt.