Callcenterbetrug Unbekannte ruft bei 69-Jähriger an und verspricht 28.500 Euro Gewinn

Am Dienstag, 25. Februar, um 13.30 Uhr, rief eine unbekannte Täterin bei einer 69-jährigen Neumarkterin an und teilte ihr mit, sie habe bei einer Verlosung 28.500 Euro gewonnen.

Neumarkt in der Oberpfalz. Für die persönliche Übergabe, inklusive zweier Sicherheitspersonen und einem Notar würde eine Google-Paycard im Wert von 800 Euro benötigt. Nach diesem Anruf wandte sich der 71-jährige Bekannte der Angerufenen an die Polizeiinspektion Neumarkt in der Oberpfalz und wurde dort über die vorliegende Betrugsmasche aufgeklärt und angewiesen, keinerlei Zahlkarten zu kaufen.

Um einen Termin zu vereinbaren und die Nummer der Paycard abzufragen, meldete sich die unbekannte Anruferin am Folgetag nochmals bei der Rentnerin. Diese gab an, dass sie sich an die Polizei gewandt hatte. Danach erfolgte kein Anruf mehr.