Radfahrer leicht verletzt Fahrrad fährt auf der falschen Seite – Pkw übersieht Rad

Foto: Andrey Popov/123rf.com

Am Mittwoch, 26. Februar, um 14 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Seat-Fahrer mit seinem Pkw auf einem Nebenweg in Richtung Regerstraße in Neumarkt in der Oberpfalz. Als er nach links in die Regerstraße abbiegen wollte, übersah er einen von rechts kommenden Fahrradfahrer, der auf der falschen Fahrbahnseite fuhr.