Festnahme Verkehrskontrolle deckt Haftbefehl auf

Bei einer Verkehrskontrolle gegen 1 Uhr in den Nachtstunden von Mittwoch auf Donnerstag, 25. auf 26. Februar, in Regenstauf stellten die Beamten der Polizeiinspektion Regenstauf fest, dass gegen einen der Insassen ein Haftbefehl bestand.

Regenstauf. Dies hatte die Festnahme das 27-jährigen Mannes ohne festen Wohnsitz in Deutschland zur Folge. Im weiteren Verlauf wurde der Mann am Donnerstag der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Regensburg vorgeführt.