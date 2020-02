Polizei bittet um Hinweise Einbruchsversuch in Sozialzentrum in Zeitlarn

Foto: 123rf.com

Im Zeitlarner Ortsteil Regendorf versuchte ein bislang unbekannter Einbrecher am Mittwochabend, 26. Februar, gegen 22.15 Uhr, in ein Sozialzentrum in der Waldheimstraße gewaltsam einzudringen. Dieses kriminelle Vorhaben bemerkte allerdings eine Angestellte und informierte umgehend die Polizei.