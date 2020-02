Binnen einer Stunde ereigneten sich am Mittwochfrüh, 26. Februar, im Dienstbereich der PI Parsberg zwei Betriebsunfälle, bei denen zwei Personen erheblich verletzt worden sind.

Velburg/Breitenbrunn. In Deusmauer in Velburg wurde kurz nach 9 Uhr ein 22-jähriger Arbeiter zwischen einem Gabelstapler und einem Lkw eingeklemmt. Der junge Mann erlitt schwere Rückenverletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik geflogen werden.

Wenig später verletzte sich in Breitenbrunn eine 37-jährige Arbeiterin an einer Bohrmaschine. Ein Rettungswagen brachte die Frau mit einer schweren Handverletzung ebenfalls in die Uni-Klinik.