Polizeikontrolle 37-Jähriger fährt alkoholisiert zur Arbeit

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 25. Februar, gegen 21.40 Uhr, wurde ein Skoda-Fahrer in der Hauptstraße in Dietfurt an der Altmühl einer Polizeikontrolle unterzogen. Dabei mussten die Beamten feststellen, dass der 37-Jährige unter Alkoholeinfluss stand.