Zeugen gesucht Unbekannter beschädigt grauen Honda und flüchtet

Foto: 123rf.com

Am Faschingsdienstag, 25. Februar, in der Zeit von 11.30 Uhr bis 12 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in Pentling in der Hohengebrachinger Straße 32 geparkten Pkw.