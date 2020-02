Wahrscheinlich technischer Defekt Gartenhaus brennt ab – beim Löschversuch verletzt sich eine Frau leicht im Gesicht

Foto: 123rf.com

Mutmaßlich ein technischer Defekt führte am Dienstagabend, 25. Februar, in der Mozartstraße in Regenstauf dazu, dass ein Gartenhaus in Flammen aufging.